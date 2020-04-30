Песков разъяснил свои слова о помощи россиянам

30.04.2020, 14:08, Новости дня

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал ошибочной трактовку его слов в интервью RTVI о помощи россиянам в ситуации с коронавирусом, заметив, что не говорил о прямой материальной помощи. Он подчеркнул, что в РФ уже приняты два пакета мер финансовой поддержки населения.

«Я призываю вас очень внимательно проанализировать предыдущие два пакета мер, это важно. Те, кто потерял работу после 1 марта – они будут получать пособия по безработице, причем по верхней планке, в течение, по моему, трех месяцев. Плюс те, кто с детьми – там дополнительные деньги выделяются. Поэтому эти все меры уже приняты. Вам просто нужно внимательно с ними ознакомиться», – передает слова Пескова РИА «Новости».

Трактовку его слов в интервью RTVI о том, что не исключена прямая материальная помощь россиянам, он назвал ошибочной.

«Этого не было. Это ошибочная подача информации», – сказал он.

Напомним, за последние сутки в РФ подтверждены 7 тыс. 99 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

На этой неделе президент Владимир Путин объявил о продлении ограничений в связи с коронавирусом до 11 мая.