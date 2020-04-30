 

Дмитрий Гоблин Пучков оценил маски с надписью «Спасибо деду за Победу»

30.04.2020, 13:53, Новости дня

Если в РФ выпускают футболки с надписями ко Дню Победы, то в данной тематике вполне допустимы и медицинские маски, в том числе с надписью «Спасибо деду за Победу», сообщил газете ВЗГЛЯД публицист, блогер и переводчик Дмитрий Гоблин Пучков.

Ко Дню Победы в соцсетях уже появились предложения приобрести многоразовую маску в соответствующей тематике, например, с надписью «Спасибо деду за Победу», на что и обратили внимание многие пользователи.

«Если георгиевские ленточки можно привязывать к сумкам, ручкам и антеннам автомобиля, делать их элементом одежды, то в чем проблема? Майки же выпускают с различными надписями к этому же Дню, и ничего. Почему бы людям не приобрести еще и маску», – говорит Пучков.

Ранее ответственный секретарь комиссии «Единой России» по этике, депутат Госдумы Евгений Ревенко в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что непозволительно устраивать из Дня Победы маскарад или костюмированное шоу, а использовать военную атрибутику ради забавы, красивой фотографии или просто так не этично.

Ранее из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции в правительстве приняли решение перенести парад, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. При этом президент Владимир Путин отметил, что он непременно состоится в текущем году.



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