 

В Сети появился первый эскиз смартфона HTC Desire 20 Pro

30.04.2020, 13:53, Разное

Тайванский производитель мобильных устройств и планшетов компания HTC готовит к премьере новинку – смартфон Desire 20 Pro. Недавно в Сети появился первый эскиз грядущего гаджета.
Судя по обнародованному изображению, HTC Desire 20 Pro получит основную камеру с четырьмя датчиками, установленную на тыльной стороне корпуса в вертикальном модуле. Рядом можно заметить светодиодную вспышку и сканер отпечатков пальцев. Последнее решение может свидетельствовать о том, что готовящийся к дебюту смартфон не относится к флагманам. Появившийся в Сети эскиз показывает также применение в HTC Desire 20 Pro полностью безрамочного дисплея. В левом верхнем углу в небольшом круглом вырезе расположилась фронтальная камера, но разрешение датчика остаётся пока неизвестным. То же самое касается и основной камеры.

Смартфон HTC Desire 20 Pro ранее появлялся в базе бенчмарка Geekbench и тогда стало известно, что производительность устройству будет обеспечивать процессор от Qualcomm. Предположительно, им окажется Snapdragon 660. Новинка работает на базе ОС Android 10, оснащается 6 ГБ ОЗУ. Стоимость, равно как и точная дата презентации, компанией-производителем ещё не озвучивалась.



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