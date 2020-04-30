 

Россиян предупредили о возвращении моды на экстрасенсов и целителей

30.04.2020, 13:48, Новости дня

Российские граждане рискуют вновь попасть под влияние экстрасенсов и целителей на фоне пандемии коронавируса, сообщил председатель комитета по биоэтике по делам ЮНЕСКО, академик РАН Александр Чучалин.

Он отметил, что в РФ может повторится ситуация, как в последние годы существования СССР и после его распада, когда «экстрасенсы, околооккультные люди могли завладеть обществом», передает ТАСС. 

По словам Чучалина, русский психиатр и физиолог Владимир Бехтерев описал так называемый синдром Кондратия Малеванного – основателя сектантского течения в конце 19 века, который объявил себя Христом. 

«Катарсис, негативное восприятие негативных эмоций в обществе будут нарастать. Его избежать невозможно, но надо не дать открыть дверь всяким целителям», – отметил ученый. 

При этом он добавил, что специалистам в области психологии необходимо объединить усилия в совместной работе.

Ранее сообщалось, что российский экстрасенс Анатолий Кашпировский начал «оздоровительные сеансы» на YouTube. 



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