Академик поставил под сомнение эффективность лечения коронавируса плазмой

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30.04.2020, 13:48, Новости дня

Плазма крови переболевших коронавирусом не может использоваться в качестве лечебной технологии, но допустимо ее применение в клинических исследованиях, сообщил глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, академик РАН, кардиолог Евгений Шляхто.

«Вопрос эффективности плазмы – неоднозначный. Мы сегодня, имея опыт других стран, знаем, что не любая плазма является эффективной. Наличие антител наблюдается где-то у 30-40% переболевших. Мы плохо понимаем сегодня все механизмы действия плазмы переболевших пациентов», – передает «Интерфакс» слова Шляхто.

По его словам, в Петербурге начинаются научные исследования по забору плазмы у переболевших, после чего будет проведено тестирование этой плазмы на наличие антител.

«Образцы, которые покажут соответствие требованиям, могут быть дальше использованы для лечения. Как лечебная технология, это пока использоваться не может, но мы можем использовать эту технологию для лечения наших пациентов в рамках проведения клинических исследований. Этот подход возможен и, думаю, в ближайшее время мы сможем его реализовать. Где-то в середине мая», – сказал Шляхто.

Напомним, в среду директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург  сообщил, что тест-система, определяющая нейтрализующие коронавирус антитела в плазме крови, передана для проверки в Росздравнадзор и может быть зарегистрирована уже в пятницу.



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