Взгляд в прошлое: как выглядела свадебная программа Кейт Миддлтон и принца Уильяма

30.04.2020, 13:46, Разное

29 апреля 2011 года весь мир наблюдал за сказочным сюжетом наяву: Кейт Миддлтон выходила замуж за самого настоящего принца. Их в прямом смысле королевская церемония в Вестминстерском аббатстве вошла в историю современной Великобритании, ведь не исключено, что именно Кейт и Уильям когда-нибудь возглавят монархию. Поэтому фанатам семейства интересна каждая деталь, с ними связанная. Вот например, вчера один из пользователей Instagram опубликовал серию фото с программой, которая продавалась в преддверии торжества герцога и герцогини Кембриджских.

Мы невероятно рады, что вы смогли разделить с нами празднование одних из самых счастливых дней в нашей жизни. Любовь стольких людей, проявленная к нам после помолвки, тронула нас до глубины души. И мы бы хотели воспользоваться возможностью отблагодарить каждого за его доброту, – говорилось в начале программки, а внизу стоят автографы Уильяма и Кейт.

Внутри представлены официальные портреты, сделанные по случаю помолвки, подробное расписание дня, опубликованное, как написано на обложке программки, с разрешения королевы Елизаветы II. Кстати, украшает издание герб принца Уильяма, а на обратной стороне нарисован герб семьи Миддлтон. Его Кейт подарила Ее Величество.

Традиция дарить гербы новым членам королевской семьи берет начало еще со времен Средневековья. Обычно герб вручается отцу невесты, и на самом гербе изображается что-то личное для его обладателей – характерные детали и символы. Отец Кейт Миддлтон – Майкл Миддлтон – получил герб от Кенсингтонского дворца перед свадьбой дочери. На нем изображено три желудя, символизирующих троих детей Миддлтон – Кейт, Пиппу и Джеймса. А сам желудь был выбран потому, что рядом с поместьем Баклбери, где прошло детство Кейт, растут в основном дубы.