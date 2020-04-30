Известие о смерти выбило Разина из колеи

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30.04.2020, 13:42, Разное

Андрей Разин был хорошо знаком с градоначальником. Он вспомнил, как в 1979-м году после окончания ГПТУ №24 их с товарищами поселили в общежитии на улице Пржевальского, 10 в Ставрополе. Там же проживал будущий мэр.

Музыкант с Джатдоевым были соседями по комнатам. “Так, скромно этот человек, прибывший в Ставрополь, вместе с нашими ребятами начинал свою жизнь”, – отметил Разин. По его словам, это был один из достойных людей. “Всю свою жизнь он работал на благо города. Знаю его как человека очень порядочного”, – заверил продюсер “Ласкового мая”.

Кроме того, Андрей Разин попросил у усопшего прощения за тех земляков, что его обижали. “Это – большая утрата для города Ставрополя”, – констатировал Андрей Разин. Судя по длинному и искреннему посту, известие о смерти знакомого выбило его из колеи.

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Публикация от Андрей Разин "Ласковый Май" (@razin_andrei_lm) 30 Апр 2020 в 12:17 PDT

Напомним, ранее продюсер высказался по поводу самочувствия больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк. Андрей Разин пожаловался на то, что уже “получил по шапке” за свои слова, и поэтому отказывается впредь комментировать данную тему.



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