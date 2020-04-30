 

Toyota готовит новый кроссовер Corolla Cross

30.04.2020, 13:40, Новости дня

Японский бренд Toyota активно занимается дорожными испытаниями нового поколения кроссовера Toyota Corolla Cross.

Несмотря на то, что автомобиль позиционируют в качестве индивидуальной модели, однако эксперты все же уличили многочисленные схожие компоненты от RAV-4, но с более упрощенными параметрами. Кузов имеет привлекательную форму, также напоминающую вышеуказанный автомобиль. Разработчиками выбрана архитектура TNGA, задействованная для компактных кроссоверов.

Пока характеристики и технические опции автомобиля зашифрованы до официального дебюта. Кроме того, производитель не раскрывает дату презентации. Есть предположения, что модель будет рассекречена только к следующему году.



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