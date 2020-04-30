Toyota отложила запуск производства в США

30.04.2020, 13:40, Новости дня

Компания Toyota объявила о планах отсрочки возобновления работы предприятий, расположенных на территории США.

Изначально представители бренда озвучивали, что работы будут восстановлены на производственных площадках к 4 мая, но теперь планы изменили, и к работе вернутся лишь 11 мая. В компании не скрывают, что из-за финансовых трудностей не удалось достичь необходимого количества компонентов для сборки новых машин, однако эти неполадки будут устранены в ближайшее время.

Специалисты высказали версию, что подобных остановок не будет происходить в остальных странах, а потому нет поводов для перевода сроков поступления автомобилей на глобальный рынок. Всего на территории США, Мексики и Канады работают 14 заводов японского бренда.