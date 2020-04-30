Эксперт назвала доступные способы продления жизни

30.04.2020, 13:30, Разное

Английский эксперт-психолог Луиза Аткинсон назвала доступные способы, которые позволят продлить жизнь. Они основаны на результатах нескольких научных работ, а также на её собственном опыте.

Оказывается, чашка чая в день не только обладает бодрящим и успокаивающим эффектом, но и улучшает состояние сердечно-сосудистой системы, на 70% снижая риск инсульта. Кроме того, черный чай замедляет старение клеток, что позволяет надолго сохранить здоровье кожи. Специалист советует обязательно включить в рацион различные сорта лука. Содержащиеся в нем вещества не только обладают общеукрепляющими свойствами, но и препятствуют развитию онкологии.

Пользу ярких овощей и фруктов можно значительно усилить, если не подвергать их воздействию низких температур и не хранить в холодильнике. При комнатных условиях количество целебных составляющих в них, например, каротиноидов, постоянно растет. В списке Аткинсон упоминаются помидоры, грейпфруты и бахчевые культуры. Пищу нужно тщательно пережевывать, причем не менее 20-ти раз. В этом случае уменьшается число килокалорий, поступающих в организм. Кроме того, сокращается риск развития сахарного диабета. Поэтому важно не только то, что человек ест, но и как он это делает. Торопливый обед нередко вызывает проблемы с желудочно-кишечным трактом. Приучаться есть правильно нужно постепенно, увеличивая количество жевательных движений до того момента, пока еда не измельчится. Не следует отвлекаться на просмотр телепередач или общение со смартфоном, так как это отвлекает от значимого для жизнедеятельности процесса.

Условием долголетия является достаточная физическая активность. Даже короткая прогулка благоприятно сказывается на работе мозга и замедляет процесс старения. Среди полезных упражнений Аткинсон называет дыхание через соломинку, оно укрепляет легкие, нормализует пульс и уровень кровяного давления. Положительные эмоции, улыбка, смех также продлевают жизнь человека. Даже безвредная привычка сплетничать в узком кругу способна снять стресс и состояние тревожности, тем самым улучшить психологическое состояние человека.