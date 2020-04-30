Малькевич уличил Facebook в «тройных стандартах» по отношению к РФ

30.04.2020, 13:30, Новости дня

«Facebook банит пользователей за протесты против карантина в США. А в РФ – пожалуйста, организовывайте что хотите. Это уже не двойные стандарты, а тройные и четверные», – сообщил газете ВЗГЛЯД общественник Александр Малькевич, комментируя нежелание Facebook соблюдать российское законодательство.

«Корпорация Facebook сейчас ведет информационную кампанию по снижению количества претензий к ней не только со стороны российских властей, но и общества», – рассказал председатель комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

«Это связано с двумя моментами. Первый – Facebook не переносит серверы хранения персональных данных россиян в Россию. Есть закон и Facebook его не выполняет. И штрафы за прямое нарушение закона платить не желает. При этом соцсеть выполняет все законы Евросюза и США, а российские – нет. Хотя это вполне разумная норма – наши персональные данные должны храниться в нашей стране», – отметил Малькевич.

«Второй момент – Facebook не желает открывать свое представительство в России, хотя наша страна – большой стратегический рынок. Мессенджером WatsApp пользуется большинство граждан, особенно в регионах. А еще есть Instagram и собственно Facebook. Это упростило бы взаимодействие россиян с продуктами компании», – добавил эксперт.

Но причины такого поведения со стороны корпорации понятны, продолжил Малькевич.

«Вот простой пример. Facebook банит пользователей и организации за протесты против карантина в США. А в РФ – пожалуйста, организовывайте что хотите. Те же протесты на Кавказе раскручивались через Facebook, Instagram и другие площадки корпорации. Это даже не двойные стандарты, а какие-то тройные и четверные стандарты поведения», – подчеркнул собеседник.

«Такие факты хорошо объясняют, почему Facebook скрывает информацию, якобы заботясь о защите прав пользователей. Но при том количестве утечек персональных данных, которые мы видим, говорить о защите прав пользователей попросту смешно», – резюмировал Малькевич.

Как сообщалось ранее, после вынужденного перерыва, связанного с пандемией COVID-19, власти Евросоюза планируют возобновить работу над законопроектом по регулированию рынка цифровых услуг в ЕС. В рамках этого закона в Евросоюзе хотят сделать работу интернет-компаний более прозрачной, чтобы воспрепятствовать распространению политической пропаганды, разжиганию ненависти и фейковым новостям, сообщает Коммерсантъ.

И хотя конкретные компании не называются, СМИ предполагают, что речь идет о таких лидерах рынка, как Facebook, Google и Twitter. «Необходимо, чтобы у нас была возможность заглянуть под этот капюшон», – цитирует издание Financial Times слова источника, знакомого с ходом работы над законопроектом.

«Сейчас у нас нет системного понимания, что там происходит. А в таких вопросах, как борьба с дезинформацией и распространение нелегального контента, нам приходится верить компаниям на слово», – отметил источник.

В то же время правительство США выделило 7,5 млн долларов на информационное противодействие Грузии в отношении России, которое будет вестись в том числе и на площадке Facebook, информирует портал URA.RU.

При этом в декабре прошло года личные данные более 267 млн пользователей социальной сети Facebook оказались в свободном доступе в интернете, информирует РБК с ссылкой на британскую исследовательскую компанию Comparitech.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как американские IT-компании нарушают собственные правила в целях ослабления иностранных конкурентов.