Эксперт: Украинские заробитчане оказались в положении рабов

30.04.2020, 13:30, Новости дня

«Попытка не выпустить людей с Украины на заработки в Европу – это фарс и типичное рабство. Оставшиеся будут работать фактически за еду и возможность оплатить коммуналку», – сообщил газете ВЗГЛЯД киевский политолог Владимир Скачко. Так он прокомментировал череду скандалов с отказом украинских властей согласовывать вылеты самолетов с заробитчанами в ЕС.

«Поведение правительства Украины – это типичный фарс, который скажется на материальном положении граждан. Уже сейчас подсчитано, что за те полтора месяца, что вернувшиеся из Европы граждане находились дома, страна недополучит порядка 3,5 млрд долларов из тех денег, которые обычно ввозят, передают, переводят и прокручивают в экономике Украины», – рассказал киевский политолог и журналист Владимир Скачко.

По мнению эксперта, называть таких людей «крепостными», как это делают некоторые украинские СМИ – преувеличение по форме. «А по содержанию – это типичное рабство. И те, кого не выпустят на заработки в ЕС, будут работать на Украине фактически за еду и возможность оплатить коммуналку», – отметил Скачко.

В свою очередь политолог Андрей Золотарев напомнил: Украина не в состоянии нормально прокормить более 20 млн человек. «Потому избыток рабочей силы неизбежно будет толкать граждан на заработки. Причем не только в Европу, но и в Россию. Например, наши судостроители, не найдя работы в Николаеве или Одессе, трудятся в Комсомольске-на-Амуре, Мурманске и Калининграде», – рассказал Золотарев газете ВЗГЛЯД.

«И никакое правительство Украины не в состоянии остановить поток заробитчан. Для этих людей нет ни экономических, ни социальных возможностей на Украине. Но в этих людях заинтересованы те же европейцы, потому что украинцы – более законопослушны, образованы и квалифицированы на фоне тех же выходцев из Африки и Ближнего Востока», – подчеркнул эксперт.

Ранее правительство Украины заявило, что готово к переговорам с европейскими странами, которые официально захотят пригласить украинцев на сезонные работы. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам встречи с послом Европейского Союза в Украине Маати Маасикасом и временно поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин.

Как пишет издание «Страна.ua», эта встреча состоялась после скандалов с отказом украинских властей согласовывать вылеты самолетов с украинскими заробитчанами в ЕС. При этом ранее несколько групп украинцев отправились чартерными рейсами в Польшу и Финляндию на сезонные работы. Кроме того, пересечение польской границы в обе стороны во время карантина для украинцев стало платным.

В то же время издание «Громадське» обвинило правительство Украины в том, что оно без правовых оснований держит «под замком» украинских трудовых мигрантов, которые превратились «крепостных-заробитчан».