Дмитрий Маликов рассказал ранее неизвестные факты о своей дочери Стефании

30.04.2020, 13:30, Разное

Певец Дмитрий Маликов пояснил о ранее неизвестных фактах, связанных с его дочерью Стефанией. У девушки в настоящее время роман с молодым человеком, наследнице артиста сейчас 20 лет.

Известный поп-исполнитель стал гостем «Русского радио», в ходе передачи «Вечернее шоу с Аллой Довлатовой» он пояснил о ситуации. Певец, по его словам, сам пока не понимает, насколько отношения пары серьёзные. Его дочь хорошо развивается, она становится умнее и добрее, речь идёт о зрелой девушке. Наследница радует своих родителей, к тому же она начала сама готовить, придерживается своей диеты и отказывается есть блюда, приготовленные мамой или домработницей. В настоящее время у девушки имеется мечта – отправиться куда-нибудь на отдых.

Дмитрий Маликов в ходе передачи отметил, что общение его дочери с её молодым человеком сейчас невозможно по причине самоизоляции, вызванной пандемией коронавирусной инфекции. Вместе с тем после снятия ограничений молодые люди продолжат встречаться. Сам музыкант в настоящее время усиленно тренируется в домашних условиях, чтобы поддерживать хорошую физическую форму.