 

Euronews – «для спасения авиации» пассажирам в ЕС предложили ваучеры вместо денег

30.04.2020, 13:20, Новости дня

Евросоюз пытается спасти свою гражданскую авиацию, которая стоит на грани разорения из-за вынужденной массовой отмены рейсов на фоне карантина и закрытия границ. Действующий закон обязывает возвращать пассажирам стоимость неиспользованных билетов. Но страны ЕС призывают Брюссель приостановить его действие и разрешить вместо этого выдавать ваучеры на другие рейсы в будущем, передаёт Euronews.

Двенадцать стран — членов Евросоюза выступили с инициативой спасения своей гражданской авиации, которая из-за вспышки коронавируса отменяет рейсы и несёт убытки. В совместном заявлении они призвали Брюссель содействовать временному приостановлению действия закона, дающего пассажирам право на возмещение стоимости неиспользованных билетов.

Франция и Нидерланды предлагают разрешить авиакомпаниям выдавать вместо денег ваучеры для использования в будущем. Это возмутило пассажиров, которым не была выплачена компенсация, как положено, в семидневный срок после отменённого вылета, а были предложены только ваучеры.

Европейские министры транспорта обсуждают этот вопрос на видеоконференции.

Дата выхода в эфир 29 апреля 2020 года. 



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