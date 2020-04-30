 

ЕР примет участие в подготовке антикризисного плана поддержки граждан и бизнеса

30.04.2020, 13:16, Новости дня

Секретарь Генсовета «Единой России» (ЕР) Андрей Турчак сообщил, что партией была создана специальная рабочая группа, которая подготовит предложения в национальный план.

Турчак заявил, что коронавирус и его последствия «затронули жизнь практически каждого человека в нашей стране», говорится в сообщении на сайте ЕР.

«Пострадали многие отрасли в промышленности и предпринимательстве. Мы создаем специальную рабочую группу, которая ежедневно вместе с правительством и регионами будет готовить предложения по поддержке граждан и экономики и добиваться их реализации», – сказал он.

Турчак подчеркнул, что поручение президента РФ Владимира Путина подготовить план действий власти по нормализации экономической жизни в стране на фоне коронавируса – это «руководство к действию» для партии.

Указывается, что с партией будут работать эксперты, ученые, общественные организации и предприниматели. Кроме того, много наработок – у депутатов и сенаторов.

«Вместе мы сможем найти наиболее эффективные решения, которые позволят быстро восстановить в стране нормальную жизнь и работать на перспективу», – резюмировал Турчак.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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