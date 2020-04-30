Таджикистан подтвердил первые 15 случаев заражения коронавирусом

30.04.2020, 13:16, Новости дня

Республиканский штаб по предупреждению распространения коронавируса Таджикистана подтвердил первые 15 случаев заражения новым коронавирусом в стране, об этом объявили по первому каналу государственного национального телевидения.

«Сегодня состоялось заседание республиканского штаба по предупреждению распространения коронавируса Таджикистана, который официально подтверждает случаи заражения коронавирусом в стране», – передает ТАСС текст сообщения.

Было отмечено, что по данным министерства здравоохранения и социальной защиты населения республики, по состоянию на 29 апреля зафиксировано 15 случаев.