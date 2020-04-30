Врач рассказала правила сдачи анализа на коронавирус

30.04.2020, 13:16, Новости дня

Не стоит полоскать рот антисептиком и даже чистить зубы перед сдачей ПЦР-анализа на коронавирус, сообщила главный врач 52-й городской клинической больницы Москвы Марьяна Лысенко.

«Если люди должны сдать ПЦР-анализ, не нужно полоскать перед этим рот антисептиками, как многие делают, потому что мы берем соскобы со слизистой носа и рта, люди почему-то считают, что они закапали препарат интерферона в нос и прополоскали нос антисептиком, это улучшит качество анализа», – сообщила Лысенко в эфире радио «Эхо Москвы».

По ее словам, такие методы только ухудшат качество анализа. При этом она отметила, что для сдачи анализа посредством мазка из ротоглотки не требуется даже чистка зубов.

Лысенко отметила, что ПЦР-тестирование на наличие коронавируса может быть бесполезным, поскольку пациент может сдать анализ и получить отрицательный результат, а по пути домой подхватить инфекцию. По мнению врача, анализы суточной давности не являются истиной.

Кроме того, главврач добавила, что медики не делают выводы относительно наличия инфекции у человека по результатам экспресс-тестов, дополнительно проводится анализ в лаборатории.

«Любое экспресс-тестирование имеет свои отрицательные стороны, и никогда в медицине не основываются исключительно на экспресс-тестировании, в любом случае дополнительно делается исследование в лаборатории», – уточнила Лысенко.

Ранее сообщалось, что в РФ проведено более 3,4 млн лабораторных исследований на наличие коронавирусной инфекции у россиян.