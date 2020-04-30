Бутусов обвинил Арахамию в фальсификации отчета о взрывах на арсенале в Балаклее

30.04.2020, 13:10, Новости дня

Отчет временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады о причинах взрывов на военных складах в Балаклее Харьковской области, который опубликовал глава парламентской фракции “Слуги народа” Давид Арахамия, сфальсифицирован.

Об этом 30 апреля в Facebook заявил главный редактор издания “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов.

“Обращаюсь к депутатам Верховной Рады. Сегодня некоторые члены временной следственной комиссии ВР по расследованию взрыва в Балаклее во главе с Давидом Арахамией попытаются обмануть вас и народ Украины и предложат голосовать за сфальсифицированное заключение о причинах взрыва 65-го арсенала. Тот, кто проголосует за этот фальшивый отчет, покроет себя позором, и я первым напишу – это список предателей и дураков”, – написал журналист.

По его словам, делая выводы, ВСК не заслушала руководство Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз с руководителем Александром Рувиным включительно, ни одного офицера Главного ракетно-артиллерийского управления Генштаба, “не был заслушан даже командир арсенала”.

“Они взяли наспех состряпанную версию харьковского института, которая не выдерживает никакой критики. И на ее основе Арахамия написал абсолютно лживое заключение, будто экспертиза Рувина основывалась только на одной версии – атака с беспилотника, и заявил, что версия с беспилотником ложная. На самом деле, данные радара “Украэроруха” в деле есть, и их никто не опроверг и из дела не выбросил”, – отметил Бутусов.

Он утверждает, что комиссия Рады “скрыла от депутатов в своем отчете, что 26 декабря 2015 года на территории арсенала были сброшены 14 зажигательных мин-гранат ЗМГ, но тогда взрывы и пожар удалось предотвратить”.

“Комиссия скрыла, что противник атаковал склад ВСУ на южном направлении, сбросив с беспилотника кумулятивные гранаты. Более того, версия с беспилотником не была единственной. Рассматривали и диверсию на арсенале, и пуск управляемой ракеты. Мое мнение – на складе была диверсия, но другим способом, и вполне вероятно, что беспилотник противника мог осуществлять функции разведки цели”, – заявил журналист.

Бутусов считает, что “рассмотрение дела о взрыве арсенала временная следственная комиссия произвела не компетентно, намеренно умолчав о важных фактах и не проведя серьезного расследования”.

“Вижу, что господин Арахамия намеренно предлагает версию катастрофы, уводя в сторону от версии, которая связана с возможными действиями Российской Федерации, и отбрасывая все, что подтверждает российский след. Если сегодня этот глупый и негодный отчет будет проголосован, каждый, кто нажмет кнопку, будет голосовать не за истину, а за предательство. А господин Арахамия, на мой взгляд, который не провел как председатель комиссии надлежащего расследования, будет недостоин рукопожатия уважающего себя гражданина Украины”, – написал главред “Цензор.НЕТ”.

Обращаюсь к депутатам Верховной Рады – сегодня некоторые члены Временной следственной комиссии ВР по расследованию… Posted by Юрий Бутусов on Kolmapäev, 29. aprill 2020

Взрывы на арсенале в Балаклее начались в ночь на 23 марта 2017 года. Пожар удалось окончательно потушить к 26 марта, очисткой территории вокруг складов саперы занимались около месяца. В результате взрывов пострадали пять человек, погибли две женщины. В 10-километровую зону поражения попали 36 тыс. человек, пять домов в Балаклее были разрушены, более 300 – повреждены.

Тогдашний главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявлял, что пожар мог произойти в результате диверсии. По его словам, перед взрывами на складе в Балаклее был слышен гул аппарата, похожего на беспилотник. Глава МВД Украины Арсен Аваков называл инцидент прямым актом агрессии России.

Арахамия в марте 2020 года называл ход следствия “политически ангажированным”. В Службе безопасности Украины утверждения нардепа отвергли, подчеркнув, что “комплексная экспертиза подтвердила основную версию следствия”.

В апреле ВСК пришла к выводу о подрыве арсенала закопанными в землю боеприпасами. Арахамия утверждал, что версия с беспилотником несостоятельна.