 

Число инфицированых коронавирусом в России превысило 100 тыс., 1073 человека скончались

30.04.2020, 13:10, Новости дня

По состоянию на 30 апреля в России зарегистрировано 106 498 случаев инфицирования коронавирусом, сообщил в Telgram оперативный штаб министерства здравоохранения.

За последние сутки коронавирус был подтвержден еще у 7099 человек, 101 больной скончался. 

В целом в РФ зафиксировано 1073 летальных исхода от коронавирусной болезни COVID-19, выздоровели 11 619 человек, а 1073 умерли.  

На сайте минздрава РФ сообщается, что больше всего инфицированных в Москве (53 739), Московской области (11 710) и Санкт-Петербурге (4062). 

По данным российских властей, в РФ с начала эпидемии провели 3,4 млн тестов на коронавирус. 

Карантин, введенный из-за эпидемии коронавируса, в РФ продлен до 11 мая. 28 апреля российский президент Владимир Путин заявил, что пик заболеваемости COVID-19 в России еще не пройден. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

По информации американского Университета Джонса Хопкинса, в мире подтверждено свыше 3,2 млн случаев заражения коронавирусом, более 982,8 тыс. пациентов выздоровели, 227,8 тыс. скончались. Россия занимает восьмое место в мире по числу инфицированных коронавирусом. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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