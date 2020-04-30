 

Ученые считают, что к концу 21 века люди могут стать на 25 процентов глупее

30.04.2020, 13:09, Разное

Ученые отмечают, что при длительном пребывании в душном помещении, мозг человека функционирует гораздо хуже, делая его глупее. Во многом, это связывают с большой концентрацией углекислого газа в воздухе. Поскольку данная проблема на данный момент актуальна для всей планеты, к концу нынешнего столетия человечество может потерять до 25% своего интеллекта.
По прогнозам американских ученых, навык принятия решения упадет на четверть, а вот стратегическое мышление и вовсе ухудшится вдвое. Дело в том, что за последний миллион лет уровень углекислого газа в воздухе стал максимальным, при этом, показатель продолжает расти, и к 2100 году составит около 930 ррт на открытом воздухе. Что касается помещений, то цифра будет еще выше.

Поэтому, люди будут жаловаться на сонливость и беспокойство, а их уровень интеллекта снизится, пишет автор исследования Анна Шапиро, представляющая университет Пенсильвании. На данный момент эксперты еще не знают решения этой проблемы, ведь концентрация CO2 не снижается несмотря на огромные усилия людей по сдерживанию эмиссии парниковых газов.



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