Бюджетный смартфон Samsung Galaxy M01 порадовал своими характеристиками

30.04.2020, 13:09, Разное

После выпуска бюджетного смартфона Samsung Galaxy A01, разработчики южнокорейского бренда представили даже более выгодную модель Galaxy M01. По слухам, аппаратной основой устройства является платформа SoC Snapdragon 439.

Остальная информация о характеристиках взята в сервисе Google Play Console – то есть, в достоверности сомневаться не приходится. В итоге, девайс оснащен 6,4-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, 3 Гб ОЗУ и операционной системой Android 10 и интерфейсом One UI 2.0. Экран получит каплевидный вырез специально для фронтальной камеры.

Других сведений о гаджете пока не предоставлено, но эксперты прогнозируют появление мощного аккумулятора – одной из особенностей модельной линейки Galaxy M. Стоит ожидать и появление камеры из пары датчиков.