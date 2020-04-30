Изменение правил тюнинга автомобилей отложили на 2021 год

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30.04.2020, 13:08, Новости дня

В РФ отложили до 1 февраля 2021 года ввод правил по тюнингу автомобилей, правила должны были вступить в силу 1 июля 2020 года.

Также в постановлении правительства с 1 октября 2020 года на 1 апреля 2021 года переносится ввод новых правил по сдаче экзаменов в автошколах на водительские права, передает ТАСС.

Из экзамена планируется исключить «площадку», поменять маршруты, расширить теоретические задачи и т.д.

Постановление переносит на 30 июня 2021 года требование перевозить детей в автобусах не старше 10 лет. Требование по оснащению таких автобусов тахографами и ГЛОНАСС/GPS вступит в силу с 31 мая 2021 года.

Кроме того, постановление переносит с 2021 на 2022 год введение требований Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) к свидетельствам об официальном утверждении типа цистерны.



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