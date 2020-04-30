Кремль призвал Киев к диалогу с Донбассом

30.04.2020, 13:08, Новости дня

Украинская сторона не может выдвигать новые условия по урегулированию конфликта в Донбассе, не обсудив их с ДНР и ЛНР, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Минский комплекс мер завизирован представителями этих республик. Давайте не забывать об этом», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

По его словам, «невозможно реально продолжать выдвигать новые положения и условия», не обсуждая их с представителями ДНР и ЛНР.

Песков подчеркнул, что РФ не является стороной конфликта в Донбассе, «украинцы это должны сами обсуждать между собой».

На вопрос журналиста, как найти общие слова всем сторонам, ведь Украина, Франция и Германия не согласны с тезисом, что РФ не является стороной конфликта, Песков указал, что «общие слова находят в результате многочасовых переговоров, как это в последний раз делали главы государств в Париже».

«По итогам этих переговоров был принят документ. Вот пока, к сожалению, можно констатировать, что, скажем так, большого продвижения в плане принятия этого документа, мы не можем констатировать», – отметил Песков.

Кроме того, он добавил, что о привлечении США к урегулированию ситуации в Донбассе речи не идет.

Представитель Кремля подчеркнул, что Киев пока не выполняет минские договоренности.

«Пока сохраняется тенденция на невыполнение тех договоренностей, которые сначала были достигнуты в Минске, потом в Берлине, потом в Париже. Пока, к сожалению, эта тенденция сохраняется», – сказал Песков.

По его словам, нужно поработать, чтобы подготовить почву для саммита «нормандского формата» на уровне глав государств.

«Во многом это определят министры сегодня на конференц-связи, давайте дождемся итогов. Помимо министров идет общение и контактной группы, и по линии экспертов. Но тем не менее, конечно, пока приходится констатировать невыполнение тех договоренностей, которые были достигнуты в Париже. Поэтому, конечно, пока еще предстоит вместе поработать для того, чтобы подготовить почву для общения на высшем уровне», – сказал он.

В четверг министры иностранных дел Германии, Франции, РФ и Украины проведут видеоконференцию в «нормандском формате» по ситуации на востоке Украины. В частности, стороны обсудят открытие линии соприкосновения.

В Кремле заявили, что РФ заинтересована в урегулировании конфликта в Донбассе, но перед новой встречей «нормандской четверки» нужно доделать «домашнюю работу» в рамках парижских договоренностей.