Ремдесивир может стать первым одобренным препаратом против нового коронавируса

30.04.2020, 13:05, Разное

Противовирусный препарат ремдесивир может оказаться первым официально одобренным средством для борьбы с новым коронавирусом SARS-CoV-2. Вчера были объявлены результаты трех исследований лекарства.

Американское исследование

Согласно новому исследованию, пациенты с COVID-19, которые принимали ремдесивир, выздоравливали на 31% быстрее, чем пациенты из группы плацебо. В среднем время, требующееся для выздоровления, составляло 11 дней и 15 дней соответственно. Об этом вчера в пресс-релизе сообщил Национальный институт аллергии и инфекционных болезней.

В сообщении идет речь об исследовании, которое было проведено Институтом в США (Исследование адаптированного лечения COVID-19 – Adaptive COVID-19 Treatment Trial, ACTT). Оно еще не опубликовано в рецензируемом журнале.

Согласно исследованию, препарат способствовал улучшению выживания пациентов: в группе ремдесивира смертность была 8%, в группе плацебо – 11,6%.

Энтони Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных болезней сказал в интервью, что препарат продемонстрировал «явный положительный эффект».

Курс 5 или 10 дней

В отдельном пресс-релизе компания Gilead, сообщила о результатах исследования SIMPLE, в котором одна группа пациентов с тяжелым течением COVID-19 получала пятидневный курс препарата, а вторая – десятидневный. Эффективность обоих курсов оказалась одинаковой на 14 день исследования. Таким образом, в случае одобрения лекарства можно ожидать, что курс лечения будет сравнительно коротким.

Китайское исследование

Вчера The Lancet опубликовал результаты исследования ремдесивира, которое было проведено в Китае. Ранее его преждевременную публикацию на сайте ВОЗ назвали ошибкой. Это исследование не продемонстрировало эффективности препарата при COVID-19. В редакционной статье в том же журнале говорится о том, что у этого исследования было недостаточно силы, чтобы объективно оценить лекарство. Дело в том, что вместо планировавшихся 453 пациентов, ученые смогли набрать лишь 237 пациентов с необходимыми клиническими характеристиками. В результате, исследованию не хватило статистической достоверности.

В комментарии CNN спикер Gilead Sciences производителя ремдесивира, заявил, что FDA ведет с компанией переговоры по поводу скорейшего начала применения препарата при COVID-19