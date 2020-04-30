 

Опрос: 48% не одобряют антивирусные меры Путина и Мишустина

30.04.2020, 13:01, Новости дня

48 процентов опрошенных россиян не одобряют действия президента и правительства по борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции. Это следует из апрельского опроса «Левада-центра» по заказу «Открытых медиа».

При этом большая часть – 30 процентов – называют действия федеральных властей недостаточными, а 18 процентов считают их чрезмерными. В крупных городах уровень недовольства мерами Кремля по борьбе с коронавирусом ещё выше – 61 процент. Причём 40 процентов респондентов считают, что принятых мер недостаточно.

Одобряют действия федеральных властей 46 процентов россиян. В то же время отношение к действиям губернаторов и мэров несколько иное: их одобряют 50 процентов населения.

В Москве меры, принятые властями столицы во главе с Сергеем Собяниным, одобряют 46 процентов респондентов, а 47 процентов называют их избыточными или недостаточными.

О растущем неодобрении гражданами действий Кремля говорят и результаты опроса ВЦИОМ, обновившего на днях рейтинг доверия политикам. По последним данным государственной социологической службы, доверие к Владимиру Путину находится на рекордно низком уровне – 28 процентов (речь идёт о так называемом открытом опросе, когда респонденты сами называют имена тех, кому они доверяют), при этом несколько вырос уровень доверия мэру Москвы Сергею Собянину.

Директор «Левада-центра» Лев Гудков связывает разницу в одобрении федеральных и региональных властей с «виртуальным» характером действий президента и правительства. «Президент уговаривает население сидеть дома, уходит от прямой ответственности и ничего существенного не говорит, перекладывая всё на губернаторов и их администрацию. Губернаторы более конкретны, и их действия видны, что заметно населению», – сказал Лев Гудков «Открытым медиа».

Оппозиционные политики и активисты критиковали власти за непоследовательность принимаемых мер (в частности, введение «режима самоизоляции», а не карантина или режима ЧС), а также за отсутствие адекватных, по их мнению, мер поддержки населения и бизнеса.

  • Радио «Свобода»

    Подписка



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.04 / 1+1 – пожар в Чернобыле подобрался к атомной станции

20.04 / “Какие же суки! Ух, попадетесь!” Аваков сообщил, что Нацгвардия начала антидиверсионную операцию из-за поджогов леса

28.03 / В больницу в Коммунарке положили двух раввинов

31.03 / У памятника советскому солдату на Украине оторвали голову

26.03 / Войска РХБЗ развернули пункты обработки на полигонах

20.04 / Минобороны РФ перебросило в Кишинев медицинский груз из Китая

19.04 / Развеян миф об укреплении иммунитета с помощью витамина С

28.03 / В Москву прибыл спецпоезд из Киева

09.04 / Девять из 10 украинцев считают угрозу коронавируса реальной – опрос

13.04 / Черноморский флот взял на сопровождение эсминец ВМС США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска