Китай заявил об отсутствии интереса к вмешательству в выборы в США
30.04.2020, 13:01, Новости дня
Китай не заинтересован во вмешательстве в президентские выборы в США, заявили его представители в четверг, после того как президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Пекин попытается добиться его поражения на выборах в ноябре.
«Президентские выборы в США являются внутренним делом, мы не проявляем интереса к вмешательству в них», – заявил представитель МИД Китая Гэн Шуан на ежедневном брифинге для журналистов.
«Мы надеемся, что люди из США не будут втягивать Китай в свою предвыборную политику», – добавил он
В интервью Reuters в среду Трамп заявил, что Китай «сделает все возможное», чтобы он проиграл на выборах, отметив, что, по его мнению, Пекин хочет, чтобы на выборах победил его оппонент, демократ Джо Байден.
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