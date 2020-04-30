“Роснефть” хочет платить вознаграждение директорам на уровне 2019 года, несмотря на падение цен на нефть

30.04.2020, 13:00, Новости дня

Российская нефтяная компания “Роснефть” в материалах к годовому собранию акционеров предложила сохранить вознаграждения членам совета директоров компании на уровне 2019 года. Вознаграждения менеджменту предлагается не урезать даже несмотря на резкое падение цен на нефть, которое произошло на мировых рынках в последние месяцы (из-за него прибыль компании по итогам 2020 года, вероятно, будет значительно ниже ожидаемой), а также скандала с загрязненной нефтью в нефтепроводе “Дружба”, из-за которого “Роснефть” получила претензии контрагентов.

Ранее компания заявила, что обновила по итогам 2019 года рекорд чистой прибыли и анонсировала рекордные дивиденды для своих акционеров: более 354 млрд рублей.

“Роснефть” не раскрывает размер вознаграждения председателя правления компании Игоря Сечина, а также двух членов совета директоров, которые являются государственными служащими (первого зампреда правительства Андрея Белоусова и министра энергетики РФ Александра Новака).

Остальным членам совета предлагается выплатить следующие суммы:

бывшему канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру – $600 000,

представителю Qatar Investment (государственный инвестфонд Катара) Хамаду Рашиду Аль Моханнади – $530 000,

представителю Qatar Investment Файзалу Алсуваиди – $530 000,

управляющем директору Nord Stream AG (нефтепровод “Северный поток”) Маттиасу Варнигу – $580 000,

независимому директору Олегу Вьюгину – $560 000,

независимому директору, президенту ABD Capital Eastern Europe S.A. Ханс-Йоргу Рудлоффу – $580 000.

Игорь Сечин считается одним из богатейших людей России. В 2014 году Forbes оценивал его годовой доход в более чем $17 млн, но в самой “Роснефти” никогда не раскрывали размеры состояния топ-менеджера, а данные о его вознаграждениях не публикуются. В тот год нефтяная компания также потратила на выплаты остальным членам совета директоров $2,8 млрд.

В 2017 году, по данным того же Forbes, Сечин, который владел 0,1273% акций госкомпании на сумму $95,4 млн, только в виде дивидендов по ним получил $2,28 млн, не считая вознаграждения за свою работу. Размер же его вознаграждения как главы “Роснефти” в 2016 году, по данным издания, составил $13 млн.

На июль 2018 года государственному “Роснефтегазу” принадлежало 50% акций компании, британской BP – 19,75%, швейцарско-катарскому консорциуму QHG Oil Ventures – 19,5%.

Власти Украины накануне, 29 апреля, ограничили зарплаты руководителей госкомпаний на период эпидемии суммой в $1750. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в “в условиях коронакризиса, когда все затянули пояса, мы не можем допустить, чтобы топ-чиновники, члены наблюдательных советов получали космические зарплаты и премии”. От вознаграждения за работу в совете директоров “Роснефти” также традиционно отказывался представитель британской нефтяной компании BP Роберт Дадли, но он ссылался на корпоративные правила BP, которые запрещают это делать.