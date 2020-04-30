“Зона права”: в Казани уволен начальник отдела полиции: его обвиняют в избиении задержанного

30.04.2020, 13:00, Новости дня

Начальник отдела полиции “Восход” в Казани Ильдар Вафин был уволен из органов “по отрицательным мотивам” по итогам служебной проверки: его подозревают в избиении задержанного, сообщила правозащитная организация “Зона права”.

Представители полиции Татарстана или СКР по Татарстану, которые завели дело на полицейского, пока официально его случай не комментировали.

Вафин проработал в системе МВД 21 год. Инцидент, о котором идет речь, произошел вечером 18 марта в туалете отдела полиции “Восход”. По словам потерпевшего, подполковник полиции, нецензурно выражаясь, бил его по лицу и голове, заставляя дать признательные показания.

После этого в отношении Вафина возбудили уголовное дело о превышении полномочий с применением насилия (п. “а” ч. 3 ст. 286 УК РФ), ему грозит до десяти лет лишения свободы. Полицейский сейчас находится под домашним арестом.

Это уже второе громкое дело в отношении полицейских в Татарстане за последние месяцы. В марте в суд было передано дело 28-летнего полицейского Динара Гафиятова: его обвиняют в том, что он взял в рабство 47-летнего Идриса Садыкова и заставлял его работать на семейной ферме.