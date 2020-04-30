Открытие главного храма Вооруженных сил переносится

30.04.2020, 12:55, Новости дня

Главный храм Вооруженных сил РФ в парке "Патриот" откладывается из-за пандемии коронавируса COVID-19. Новая дата пока не известна, рассказал агентству ТАСС епископ Клинский Стефан. По крайней мере до тех пор, пока не закончится карантин.

Изначально открытие религиозного сооружения было намечено на 6 мая.

Напомним, главный храм Вооруженных сил РФ строится к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Высота звонницы – 75 метров, а длина галереи "Дорога памяти" – 1418 метров, то есть соответствует количеству дней ВОВ.