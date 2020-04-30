 

Путин пообщается с волонтерами и проведет совещание по экономике

30.04.2020, 12:55, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин 30 апреля в онлайн-режиме пообщается с волонтерами и представителями некоммерческих организаций. Затем у главы государства запланировано совещание по экономическим вопросам, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Путин проведет большое общение онлайн с волонтерами, представителями НКО и бизнеса, теми, кто занимается социально-ориентированными делами и проявляет себя в нынешние тяжелые дни, связанные с эпидемией", – цитирует Пескова РИА Новости.

Что касается совещания по вопросам экономики, то там, по словам Пескова, ожидается "внушительный состав участников". В мероприятии примут участие премьер-министр Михаил Мишустин, первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер Татьяна Голикова, руководство администрации президента, а также глава Центробанка.

24 апреля Путин призвал "выступить против коронавируса единым фронтом". По его словам, государство, бизнес, НКО, волонтеры и все россияне должны объединить усилия в борьбе с COVID-19.



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