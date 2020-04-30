Телеканал “Россия 1” покажет полную версию фильма “Т-34”

30.04.2020, 12:55, Новости дня

9 мая в 21:00 телеканал "Россия 1" покажет полную версию блокбастера "Т-34".

Т-34 – легендарный советский танк, создание которого во многом определило исход Великой Отечественной войны, супероружие своего времени.

Ноябрь 41-го, битва за Москву. Молодой лейтенант Николай Ивушкин во время сражения получает ранение и попадает в нацистский концлагерь. Теперь ему предстоит стать командиром танка-мишени. Он возглавит экипаж из пленных солдат, которым суждено пасть жертвами этих жестоких тренировок. Но благодаря военному мастерству и отваге советский экипаж вырвется из смертельной ловушки на Т-34.

Главную роль в фильме исполнил актер Александр Петров. Он признается, что ему настолько понравился сценарий, что роль пришлось буквально "выгрызать". После первого кастинга ему отказали, и тогда он записал самостоятельную версию кинопроб, которую затем и передал режиссеру Алексею Сидорову. Так он попал в проект. Также в картине сыграли Виктор Добронравов, Ирина Старшенбаум, Винценц Кифер, Петр Скворцов и другие.

Условия съемок были приближены к реальным, многие сцены снимались в настоящих боевых машинах. По словам Виктора Добронравова, после тяжелых 12-часовых съемок он буквально падал от усталости.

9 мая зрители телеканала "Россия 1" смогут увидеть новую расширенную версию военной драмы. Захватывающие детали подвига советских танкистов в немецком плену и дополненные истории о большой любви, дружбе экипажа и противостоянии с врагом.