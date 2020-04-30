Анонсирована онлайн-встреча Путина с волонтерами
30.04.2020, 12:53, Новости дня
Президент Владимир Путин в четверг проведет в режиме онлайн общение с волонтерами и представителями НКО, во второй половине дня у главы государства запланировано совещание по экономическим вопросам, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Сегодня Путин проведет большое общение онлайн с волонтерами, представителями НКО и бизнеса, те, кто занимается социально-ориентированными делами и проявляет себя в нынешние тяжелые дни, связанные с эпидемией», – передает РИА «Новости» слова Пескова.
Кроме того, в графике президента сегодня – совещание по экономическим вопросам.
«Президент продолжает заниматься экономикой. Внушительный состав участников», – добавил Песков.
Он уточнил, что в совещании примут участие премьер-министр Михаил Мишустин, первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер Татьяна Голикова, руководство администрации президента, глава ЦБ.
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