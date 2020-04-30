 

Кремль назвал сроки принятия решения о выходе из режима самоизоляции

30.04.2020, 12:53, Новости дня

Решения о поэтапном выходе из режима самоизоляции будут приниматься после майских праздников, но оставшиеся дни необходимо досидеть в этом режиме, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Путин уже озвучил свое отношение. Он сказал, что понимает, что уже нет сил терпеть эту самоизоляцию, но с другой стороны, он призвал всех к тому, чтобы все-таки всем вместе объединиться и уже досидеть в этом режиме оставшуюся неделю, оставшиеся дни до того, как будут приниматься решения о поэтапном выходе. Это необходимо для всех нас», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Напомним, президент Владимир Путин заявил, что введенные из-за коронавируса нерабочие дни будут продлены до 11 мая.



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