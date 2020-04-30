Кличко подстриг себя на камеру в условиях карантина

30.04.2020, 12:53, Новости дня

Мэр Киева Виталий Кличко во время карантина самостоятельно постриг волосы, затем помыл голову и с помощью фена сделал укладку.

«С утра принарядился», – подписал мэр Киева соответствующее видео в соцсети Тік-Ток.

В качестве музыкального оформления видеозаписи Кличко выбрал песню мексиканского певца Энди Савала «Корона Вирус».

@klitschko.v

Зранку причепурився ##haircutchallenge ##стрижкавдома

CORONA VIRUS – ANDY ZAVALA

В данный момент стране введен режим чрезвычайной ситуации, а также до 11 мая действует карантин. По данным минздрава Украины, на 30 апреля в стране подтверждены 10 тыс. 406 случаев заболевания, 1 тыс. 238 человека выздоровели, 261 скончались.