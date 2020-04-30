Полицейские в Москве устроили погоню со стрельбой за нарушителями режима самоизоляции

30.04.2020, 12:48, Новости дня

В Москве полицейским пришлось применить огнестрельное оружие, чтобы остановить водителя-нарушителя самоизоляции и правил дорожного движения, сообщили в столичном ГУ МВД.

Инспекторы ДПС попытались остановить Hyundai Solaris, но водитель не подчинился им, и скрылся с места, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости». Инспекторы бросились в погоню, они предупредили нарушителя о применении табельного огнестрельного оружия, но нарушитель не отреагировал.

«После неоднократных попыток пресечения движения иномарки инспектором был произведен предупредительный выстрел вверх, водитель вновь продолжил движение. С целью недопущения дальнейшей угрозы жизни и здоровью других участников дорожного движения на шоссе Энтузиастов инспектор ДПС произвел еще несколько выстрелов в сторону транспортного средства, в результате чего у автомобиля было повреждено колесо, и он остановился», – пояснили в ГУ МВД.

В машине были два человека, приезжие из ближнего зарубежья. В отношении водителя составили протокол по статьям КоАП «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции», «Невыполнение требований об остановки транспортного средства», а также семь материалов по статье «Проезд на запрещающий сигнал светофора».

«Кроме того, как в отношении водителя, так и пассажира автомобиля составлены материалы по ч. 2 ст. 3.18.1 Кодекса административных правонарушений Москвы «Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы», – пояснили в ГУ МВД.

Суд избрал для водителя меру пресечения в виде административного ареста на пять суток. Машину эвакуировали в отдел полиции по району Лефортово.

Ранее полицейские задержали на юге Москвы четырех человек, нарушивших режим самоизоляции и оказавших сопротивление стражам порядка.