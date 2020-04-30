 

Регионам выделили 577 млн рублей на привлечение частных клиник к лечению пожилых

30.04.2020, 12:48, Новости дня

На пилотный проект по привлечению частных клиник к оказанию помощи пациентам старше 65 лет будет выделено 577,5 млн рублей, средства будут распределены между девятью регионами, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Мишустин сообщил в ходе заседания правительства, что будет рассмотрен «вопрос о распределении 577,5 млн рублей между девятью регионами на реализацию пилотного проекта по привлечению частных медицинских организаций для оказания помощи гражданам старше 65 лет», передает РИА «Новости».

Отмечается, что в коммерческих медицинских центрах работает почти 100 тыс. врачей.

«Чтобы вовлечь их в медицинское наблюдение за пожилыми гражданами на дому в рамках национального проекта «Демография» с этого года мы запустили отдельный пилотный проект. В рамках первого этапа в девяти регионах выбрано 33 частных медорганизации, которые обеспечат медицинское наблюдение за 3,5 тыс. пожилых граждан», – отметил премьер.

Мишустин добавил, что данная практика будет особенно эффективна в период, когда нагрузка на медиков повышена.

Напомним, за сутки в РФ зафиксировали 7099 новых случаев коронавируса. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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