В московском метро могут обязать носить маски

30.04.2020, 12:48, Новости дня

Ношение маски может стать обязательным для пассажиров московского метрополитена, если в столичную подземку поступит соответствующее предписание Роспотребнадзора, сообщила замначальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

«Мы как транспортный перевозчик не можем принимать таких решений. Как только мы получим указание Роспотребнадзора о введении дополнительных мер безопасности, то мы, безусловно, их неукоснительно будем вводить, если такое потребуется», – передает ТАСС слова Темниковой в эфире радиостанции «Говорит Москва» в ответ на вопрос, нет ли у метрополитена планов сделать ношение масок обязательным для пассажиров.

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