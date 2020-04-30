 

В московском метро могут обязать носить маски

30.04.2020, 12:48, Новости дня

Ношение маски может стать обязательным для пассажиров московского метрополитена, если в столичную подземку поступит соответствующее предписание Роспотребнадзора, сообщила замначальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

«Мы как транспортный перевозчик не можем принимать таких решений. Как только мы получим указание Роспотребнадзора о введении дополнительных мер безопасности, то мы, безусловно, их неукоснительно будем вводить, если такое потребуется», – передает ТАСС слова Темниковой в эфире радиостанции «Говорит Москва» в ответ на вопрос, нет ли у метрополитена планов сделать ношение масок обязательным для пассажиров.

За последние сутки в РФ подтверждено 7099 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 39,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 101 летальный исход. При этом за сутки полностью выздоровели 1333 человек. В среду в РФ был подтвержден 5841 новый случай коронавируса. Это на 1258 случаев меньше, чем 30 апреля. 

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.04 / Роспотребнадзор начал расследование в больнице Уфы, где коронавирус заподозрили у 170 человек

14.04 / Украинский футболист Алиев признался, что выступал за “Локомотив” закодированным

23.04 / Эксперт: Нарушителей режима самоизоляции стало меньше благодаря полицейским патрулям

26.03 / Календарь: 26 марта – 20 лет назад Путин впервые стал президентом

26.04 / В Киевском метрополитене опровергли информацию о дате запуске движения

30.04 / Эксперт: На фоне пандемии в мире остро встанет вопрос о пересмотре роли атомной энергетики

27.04 / Путин поручил разобраться с «колдобинами» на дорогах в пострадавших от паводка регионах

04.04 / Полицейский внедорожник перевернулся после столкновения с такси в Москве

06.04 / Фьючерсы на европейские фондовые индексы подскочили в понедельник

21.04 / Кремль раскрыл подробности беседы Путина и Роухани

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска