Меган Маркл начала носить амулет от сглаза для общения по видеосвязи

30.04.2020, 12:34, Разное

Еще в прошлом году герцогиня Сассекская начала сотрудничество с благотворительной организацией Smart Works, помогающей женщинам найти работу. Переехав в США, Меган Маркл не прервала с ней связь, доказательство чему – вчерашний видеозвонок, который она сделала одной из участниц фонда.

Маркл созвонилась с девушкой, которая подала заявку на стажировку в компанию Bloomberg, похвалила ее смелость и одобрила выбор:

Мне просто захотелось позвонить вам и пожелать удачи. Большая честь поддерживать общение с талантливыми женщинами из Smart Works и чему-то у них учиться. Недавно я узнала об их удивительной работе – адаптации программ организации к условиям пандемии коронавируса.

“It’s been such an honour to meet and learn from so many talented women in the Smart Works network over the years, and recently to see the amazing work they’re doing to adapt their programs to the reality of this pandemic. pic.twitter.com/5PegGOg7AB

— Smart Works Charity (@SmartWorksHQ) April 29, 2020

Smart Works опубликовали видео в сети, и внимание интернет-пользователей привлек талисман на шее Меган. Выяснилось, что это подвеска от британского бренда Edge of Ember стоимостью 135 фунтов стерлингов (примерно 12000 рублей). Кулон сделан в форме золотой монетки с голубым топазом в центре, он призван защитить своего владельца от сглаза и негатива.

Ранее подобный амулет, якобы защищающий от негативных вибраций, Меган носила во время их с принцем Гарри турне по Южной Африке. Тогда на ней была подвеска из 18-каратного золота от Alemdara с “глазом” и кулоном “Хамса”. Стоимость такого украшения – 450 фунтов стерлингов (примерно 41 тысяча рублей).

