 

Сторонников Навального уличили в закупке несертифицированных средств защиты для врачей

30.04.2020, 12:30, Новости дня

Сторонников блогера Алексея Навального в области ситуации в здравоохранении уличили в закупке средств индивидуальной защиты для медиков без проверки сертификации.

Как сообщил один из активистов объединения, созданного Навальным и Анастасией Васильевой, средства индивидуальной защиты «брали леваком», и они совершенно не защищают от коронавирусной инфекции, поэтому ни о какой сертификации говорить не приходится, передает «Ридус».

«Подобное наплевательское отношение ставит под угрозу заражения всех врачей, которые воспользовались поставленной Васильевой «помощью» и только усугубляет ситуацию с распространением эпидемии», – отметили авторы Telegram-канала «Фонд бабла с коррупцией».

Там добавили, что в случае подтверждения данного факта, все причастные к передаче несертифицированных средств индивидуальной защиты должны понести ответственность.

Ранее сотрудники центральной районной больницы города Калач-на-Дону в Волгоградской области опровергли заявление своей коллеги Татьяны Реввы об отсутствии в медучреждении средств индивидуальной защиты.

Cозданный при поддержке блогера Алексея Навального «Альянс врачей» уже стал фигурантом нескольких скандалов и неоднократно критиковался представителями медицинского сообщества.



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