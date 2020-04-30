Названа причина повторного заболевания коронавирусом

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30.04.2020, 12:30, Новости дня

Ученые обнаружили, что коронавирус может оставаться в организме пациентов даже после их «выздоровления», информирует South China Morning Post со ссылкой на исследование ученых из Армейского медицинского университета города Чунцин в Китае.

Специалисты установили, что переболевшие коронавирусом могут по-прежнему нести глубоко в легких частицы вирусы, не обнаруживаемые обычными методами тестирования, передает РИА «Новости».

В частности, они изучили случай пациентки, которая прошла курс лечения и трижды сдала тест, показавший отрицательный результат. Женщине сделали компьютерную томографию и готовили к выписке, однако на следующий день она неожиданно умерла от сердечного приступа.

После вскрытия ученые выявили следы частиц коронавируса в глубоких тканях легких, хотя их не было в тканях печени, сердца, кишечника и в костном мозге. При этом, по словам медиков, скрытые штаммы в легких не вызывали никаких явных симптомов.

Исследователи полагают, что это может объяснять случаи «повторного» выявления коронавируса у пациентов, по всем признакам считавшихся выздоровевшими.

Всемирная организация здравоохранения предупредила: в настоящее время нет никаких доказательств того, что люди, которые выздоровели от COVID-19 и имеют антитела, защищены от повторного заражения.



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