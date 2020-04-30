 

Учёные из Новосибирска определили противовирусную активность грибов

30.04.2020, 12:30, Разное

Учёные из ГНЦ «Вектор» (Новосибирск) в результате проведённой научной работы определили противовирусную активность грибов. Наиболее эффективным средством борьбы с патогенами специалисты называют чагу, также известный как берёзовый гриб.
Коллекция, собранная микологами Центрального сибирского ботанического сада, включает в себя около 100 штаммов шести десятков видов грибов. Учёные из ГНЦ «Вектор» рассказывают, что многие из них съедобны, но не слишком известны любителям «тихой охоты». Кроме того, большая часть этих грибов давно применяется в народной медицине. Проведённое исследование показало, что ряд штаммов обладает способностью бороться с вирусами, причём некоторые эффективны против нескольких возбудителей. Учёные выявили способность грибов подавлять патогены натуральной оспы, герпеса, разных субтипов гриппа, ВИЧ и других заболеваний.

В этом отношении «абсолютным рекордсменом», подавляющим все исследованные вирусы, оказался гриб чага. Высокая противовирусная активность определена также у вешенки устричной и лёгочной, веселки обыкновенной и нескольких видов трутовика. Исследователи говорят, что биологически активные вещества грибов связываются с патогенами напрямую, таким образом являясь «конкурентом» для вирусных частиц, занимая клеточные рецепторы, при помощи которых последние попадают внутрь элементарной структурной единицы и поражают её.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.03 / Мнение: Чем отмена крепостного права навредила России

29.04 / «В 90-е разбили камнем голову»: Дмитрий Маликов рассказал о нападении хулиганов

21.04 / В РФ резко упали оптовые цены на бензин

30.03 / Москвичей предупредили о снегопаде

15.04 / «Когда мы были молоды…»: Сергей Жуков показал себя на фото в разном возрасте

29.03 / Последствия коронавируса показаны со спутника

12.04 / Ученые: Коронавирус нарушил работу более 120 крупнейших телескопов Земли

12.04 / Рецепт для воскресного завтрака: гранола с какао от Виктории Бекхэм

02.04 / Лишить чемпионского титула: соперник Нурмагомедова устроил скандал из-за сорвавшегося боя

01.04 / Общество: Как самоизоляция изменит россиян

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска