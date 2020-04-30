Учёные из Новосибирска определили противовирусную активность грибов

30.04.2020, 12:30, Разное

Учёные из ГНЦ «Вектор» (Новосибирск) в результате проведённой научной работы определили противовирусную активность грибов. Наиболее эффективным средством борьбы с патогенами специалисты называют чагу, также известный как берёзовый гриб.

Коллекция, собранная микологами Центрального сибирского ботанического сада, включает в себя около 100 штаммов шести десятков видов грибов. Учёные из ГНЦ «Вектор» рассказывают, что многие из них съедобны, но не слишком известны любителям «тихой охоты». Кроме того, большая часть этих грибов давно применяется в народной медицине. Проведённое исследование показало, что ряд штаммов обладает способностью бороться с вирусами, причём некоторые эффективны против нескольких возбудителей. Учёные выявили способность грибов подавлять патогены натуральной оспы, герпеса, разных субтипов гриппа, ВИЧ и других заболеваний.

В этом отношении «абсолютным рекордсменом», подавляющим все исследованные вирусы, оказался гриб чага. Высокая противовирусная активность определена также у вешенки устричной и лёгочной, веселки обыкновенной и нескольких видов трутовика. Исследователи говорят, что биологически активные вещества грибов связываются с патогенами напрямую, таким образом являясь «конкурентом» для вирусных частиц, занимая клеточные рецепторы, при помощи которых последние попадают внутрь элементарной структурной единицы и поражают её.