Песков о ситуации с коронавирусом: Не время успокаиваться и расслабляться

30.04.2020, 12:30, Новости дня

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с распространением коронавируса в России, сообщил, что еще далеко не время расслабляться и выходить на улицу.

«Скачок, пока колеблется динамика, пока мы видим прирост. И пока еще далеко не время успокаиваться и далеко не время расслабляться и выходить на улицы», – прокомментировал Песков текущую статистику заболеваемости коронавирусом в России.

Он также заявил, что главы субъектов РФ будут консолидировать точки зрения экспертов о возможности снятия в конкретном регионе ограничений, введенных на фоне эпидемии коронавируса. «Именно они имеют особые полномочия в ситуации с коронавирусом, и именно на них лежит конечная ответственность», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Пресс-секретарь также заявил, что мэрия Москвы делает все, чтобы не допустить распространения коронавируса. «У нас у всех вопросы только к себе должны быть в этой ситуации. Мэрия делает все, что возможно», – сказал Песков, отвечая на вопрос, порождает ли снижение индекса самоизоляции в Москве вопросы к мэрии.

За последние сутки в РФ подтверждены 7099 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее профессор, доктор химических наук Леонид Ринк, известный как один из создателей советской боевой отравляющей системы «Новичок», рассказал газете ВЗГЛЯД о разработанном более 20 лет назад препарате диуцифон, который, по его мнению, поможет в борьбе с коронавирусом.