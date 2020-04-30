«Улыбаются только родители»: Аршавин высмеял семейные фото Рудковской и Плющенко

30.04.2020, 12:30, Разное

Андрей Аршавин высмеял семейные фото Рудковской и Плющенко. Футболист считает, что на изображении радуются только родители, а не их сын Александр.

Спортсмену кажется, что у Гном Гномыча, как называют ребенка дома, выражение лица такое, «будто он там стоит из-под палки». Это мнение достаточно часто высказывается подписчиками страницы Яны Рудковской в Instagram. Аршавин присоединился к нему в прямом эфире с коллегой Александром Кержаковым. Регулярные посты двукратного олимпийского чемпиона фигуриста Евгения Плющенко вместе с женой и сыном вызывают неоднозначную реакцию в Сети: от восхищения до резкой критики.

Некоторым, в том числе и бывшему игроку «Зенита», маленький сын знаменитой пары видится «жертвой» бесконечного пиара родителей. «Улыбаются только папа и мама», — заметил Андрей Аршавин, который в судебном порядке пытается снизить размер алиментов на собственных троих детей от Юлии Барановской.