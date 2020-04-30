Рассекречен смартфон Honor X10 с экраном Full HD+

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30.04.2020, 12:25, Новости дня

В базе данных TENAA появились некоторые технические параметры нового неанонсированного смартфона Honor X10.

Официальная премьера девайса состоится в ближайшее время, однако известно, что новинка получила 6,63-дюймовый экран с разрешением 2400 на 1080 точек. Кроме того, в продажу поступят несколько версий в разных оттенках корпуса. Новинка Honor X10 получила мощный восьмиядерный процессор с 8 гигабайтами оперативной памяти.

В зависимости от комплектации, новая модель оснащается 64-256 гигабайтами постоянной памяти. Кроме того, смартфон получит усиленный аккумулятор на 4200 мАч, а также поддержку быстрой зарядки на 22,5 Вт. Основная камера получила тройной объектив с главным датчиком 40 мегапикселей.



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