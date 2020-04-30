Раскрыты данные о новых смартфонах Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro

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30.04.2020, 12:25, Новости дня

В Сети опубликовали технические параметры новых смартфонов Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro.

В частности, аппараты пока предложены в базе данных под кодовыми обозначениями M2004J7AC и M2004J7BC. Кроме того, в упрощенной версии новинка получила чип MediaTek Dimensity 800, в продвинутой комплектации MediaTek Dimensity 800+. Несмотря на то, что оба устройства поступят на глобальный рынок, однако в индийских магазинах появится только топовая версия смартфона.

В числе достоинств смартфонов Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro следует выделить наличие модема, поддерживающего работу в сетях пятого поколения. Обе модели поддерживают технологию быстрой зарядки с мощностью 22,5 и 33 Вт в разных модификациях.



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