Умные часы Amazfit Bip Lite 1S оценены в 56 долларов

30.04.2020, 12:25, Новости дня

Китайская компания Huami стартовала прием заказов на новые умные часы Amazfit Bip Lite 1S.

Официальный дебют устройств состоялся в начале текущего года. До сих пор производитель не раскрывал цену аппарата, однако теперь озвучено, что девайс будет доступен за 56 долларов. Покупатели смогут выбрать умные часы Amazfit Bip Lite 1S в черном, оранжевом, белом, розовом цветах корпуса.

Уже с 8 мая девайс появится в свободной продаже. Напомним, новинка получила 1,2-дюймовый дисплей с разрешением 176 на 176 точек. Указано, что встроенного аккумулятора 200 мАч достаточно для автономной работы в течение одного месяца без подзарядки. Однако при работе в режиме «только часы» устройство сможет проработать свыше 80 дней.