ВС разъяснил порядок предоставления льготного периода по кредитам

30.04.2020, 12:16, Новости дня

Банки должны предоставлять льготный период физическим лицам-заемщикам, оказавшимся в сложной финансовой ситуации из-за ограничительных мер во время пандемии, соответствующие правила утверждены в обзоре судебной практики.

Выплаты по кредиту, как обеспеченного ипотекой, так и нет,

можно приостановить на полгода, при условии обращения с этим требованием не позднее 30 сентября текущего года, сообщается на сайте суда.

«Такое право на изменение условий кредитного договора предоставляется заемщику при одновременном наличии следующих условий: размер кредита не превышает максимальный размер кредита, установленный для таких случаев Правительством России; снижение дохода заемщика (совокупного дохода всех заемщиков) за месяц, предшествующий обращению заемщика с требованием к кредитору, более чем на 30% по сравнению со средним доходом за 2019 год; на момент обращения с требованием не действует льготный период», – поясняет ВС.

При этом кредитор имеет право запросить документы, подтверждающие снижение дохода. Верховный суд отмечает, что предоставление льготного периода оставляет возможным признать обязательства невыполненными в виду наступления обстоятельств непреодолимой силы.

«Заемщик может быть освобожден от ответственности … за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, если нарушение обязательства произошло не по его вине, в том числе если исполнение оказалось невозможным вследствие чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств», – сказано в обзоре.

Также Верховный суд отмечает, что в связи с указом президента об объявлении нерабочих дней, неуплата предусмотренных договором платежей по указанным выше кредитным договорам и договорам займа в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года просрочкой исполнения обязательств не является.

Ранее Верховный суд рекомендовал судьям в условиях эпидемии коронавируса в стране заключать под стражу подозреваемых или обвиняемых в преступлениях небольшой тяжести только в исключительных случаях.