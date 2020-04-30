 

Открытие Главного храма Вооруженных сил РФ перенесено

30.04.2020, 12:16, Новости дня

Открытие Главного храма Вооруженных сил РФ в подмосковном парке «Патриот» переносится из-за коронавируса, сообщил председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Московского патриархата епископ Клинский Стефан (Привалов).

«Что дата перенесена – это точно, на какое другое число – пока неизвестно до тех пор, пока не пройдет пандемия и не будут сняты карантинные меры», – сказал епископ Стефан ТАСС.

Храм Вооруженных сил возводится в подмосковном парке «Патриот» на добровольные пожертвования и будет открыт в 2020 году в честь 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Идея его строительства принадлежит министру обороны Сергею Шойгу.

Сам Шойгу рассказывал о храме, а также о главной иконе храма, созданной по предложению и на средства президента РФ Владимира Путина. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.04 / COVID-19: В России проведено почти 800 тысяч тестов, под наблюдением 185 тысяч человек

03.04 / Бебешко: Когда карантин кончится, концерты все равно не начнутся – у людей не будет денег

09.04 / Еврокомиссия предложила продлить ограничение на въезд в ЕС до 15 мая

27.04 / Врач разъяснила правила ношения медицинской маски

20.04 / Что будет с рублем и стоит ли покупать валюту?

03.04 / Bloomberg – за две недели почти миллион британцев запросил помощь у государства

15.04 / Ряд штатов координирует планы по частичному и поэтапному открытию предприятий

30.03 / Xiaomi представила электромопеды A1 и A1 Pro

16.04 / В ВСУ зафиксирована вторая смерть от коронавируса

05.04 / Трамп: в ближайшее время будет произведено 180 млн медицинских респираторов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска