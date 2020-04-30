Открытие Главного храма Вооруженных сил РФ перенесено

30.04.2020, 12:16, Новости дня

Открытие Главного храма Вооруженных сил РФ в подмосковном парке «Патриот» переносится из-за коронавируса, сообщил председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Московского патриархата епископ Клинский Стефан (Привалов).

«Что дата перенесена – это точно, на какое другое число – пока неизвестно до тех пор, пока не пройдет пандемия и не будут сняты карантинные меры», – сказал епископ Стефан ТАСС.

Храм Вооруженных сил возводится в подмосковном парке «Патриот» на добровольные пожертвования и будет открыт в 2020 году в честь 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Идея его строительства принадлежит министру обороны Сергею Шойгу.

Сам Шойгу рассказывал о храме, а также о главной иконе храма, созданной по предложению и на средства президента РФ Владимира Путина.