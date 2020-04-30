Ученые: Перенесшие COVID-19 продолжают носить частицы коронавируса в легких

30.04.2020, 12:09, Разное

Ученые из Китая утверждают, что переболевшие COVID-19 пациенты могут продолжать носить в легких частицы нового коронавируса и повторно признаваться зараженными. При этом инфекцию не способны найти обычные тесты, пишет издание «Саут Чайна морнинг пост».

По словам доктора Бянь Сиу из Армейского медицинского университета города Чунцин, они занимались лечением 78-летней пациентки. После прохождения курса тесты трижды показывали, что у нее отсутствует коронавирус. Компьютерная томография показала, что ее здоровье тоже улучшилось. Но на следующий день она скончалась от сердечного приступа.

Частицы нового коронавируса, содержащиеся в глубоких тканях легких, удалось найти, лишь проведя исследование образцов под электронным микроскопом. При этом инфекции не было в печени, сердце, кишечнике и костном мозге. Таким образом, скрытые штаммы вируса в легких способны не проявлять никаких симптомов заражения, а переболевшие вновь признаются инфицированными.