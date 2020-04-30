Супруга футболиста Вячеслава Малафеева рассказала о потере ребёнка

30.04.2020, 12:09, Разное

Супруга известного российского футболиста Вячеслава Малафеева на странице в Instagram пояснила о потере ребёнка. Екатерина Малафеева призналась, что тяжело переживала трагедию и не пожелала бы перенести подобное ни одной женщине.

В одной из недавних публикаций в соцсети Екатерина Малафеева разместила семейное фото, где запечатлена в объятьях супруга. В подписи к посту она пояснила о беременности и последующей потере ребёнка. Жена футболиста написала, что для их семьи ожидание ещё одного малыша было радостным и ничто не предвещало трагедии. Ещё осенью минувшего года Малафеевы собирались в поездку на Эльбрус, но из-за погоды и «внутренних предчувствий» решили отложить её. Через несколько дней Екатерина Малафеева узнала о беременности, а чуть позже семья уехала отдыхать на Бали, где строили планы на дальнейшую жизнь и мечтали о счастливом будущем.

Вернувшись из путешествия супруга Вячеслава Малафеева сделала УЗИ и услышала шокирующую новость о «замершей беременности». Ей сделали медикаментозный аборт, а совсем недавно врач сообщил, что требуется оперативное вмешательство, чтобы удалить «последствия». Екатерина Малафеева констатировала, что изначально не хотела рассказывать о потере ребёнка, но сейчас моральная боль стала чуть меньше и она может говорить об этом. Жена спортсмена не теряет надежды в лучшее, веря, что всё обязательно наладится и непременно будет хорошо.